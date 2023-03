Źródło: AS / Sport.de

Od wielu miesięcy powtarza się, że Jude Bellingham jest głównym celem transferowym Realu Madryt na najbliższe lato. Tymczasem okazuje się, że Królewscy najchętniej sprowadziliby Anglika, ale dopiero za rok. Trudno będzie jednak przekonać pomocnika do pozostania na Signal Iduna Park.

PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham jest priorytetem transferowym największych europejskich marek

W gronie tym jest Real Madryt, choć ten najchętniej sprowadziłby Anglika dopiero latem 2024 roku

Pomocnik nie zamierza jednak pozostać w Borussii Dortmund, a kluby Premier League nie zamierzają czekać z kupnem go przez kolejny rok

Real Madryt liczy na cierpliwość Bellinghama

Od wielu miesięcy powtarzało się, że priorytetem Realu Madryt na najbliższe lato jest kupno Jude’a Bellinghama. AS przekonuje jednak, że w głowie Florentino Pereza narodził się nowy plan. Ryzykowny, trzeba przyznać.

Królewscy wciąż marzą o 19-latku, ale nie spodziewali się, że Luka Modrić i Toni Kroos utrzymają tak wysoki poziom. Jeśli Bellingham trafiłby na Santiago Bernabeu, klub musiałby pożegnać się z przynajmniej jedną z dwóch wymienionych legend. Tymczasem obaj piłkarze wciąż stanowią dla Carlo Ancelottiego podstawowy duet w środku pola na najważniejsze spotkania. Dlatego też Los Blancos chcieliby, by angielski pomocnik pozostał w Borussii Dortmund na kolejny sezon. Perez szuka też korzyści finansowych, bo jeśli Bellingham się na to zgodzi, za rok będzie już kosztował znacznie mniej. Jego umowa z BVB obowiązuje bowiem zaledwie do 2025 roku.

Trudno będzie jednak przekonać do tego reprezentanta Anglii. Niemcy już od dawna chcieli rozpocząć negocjacje z piłkarzem w sprawie nowej umowy. Zwlekanie w tej kwestii spowodowane jest postawą samego zawodnika. Jego przekaz jest prosty: czuje się na siłach, by postawić kolejny krok w większym zespole. Na decyzję Realu Madryt z pewnością nie będą czekać kluby Premier League, które są skłonne wydać na 19-latka fortunę. Mowa tu zarówno o Manchesterze United, Manchesterze City, jak i Liverpoolu.

Bellingham rozegrał w tym sezonie 30 spotkań dla BVB. Zanotował w nich dziesięć bramek i sześć asyst.

