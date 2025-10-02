Real Madryt rezygnuje z Konate! Nowy plan transferowy Królewskich

Real Madryt rezygnuje ze starań o Ibrahimę Konate. Królewscy zmienili kurs. Hiszpanie skupili się teraz na pozyskaniu Dayota Upamecano z Bayernu Monachium - informuje dziennik "L'Equipe".

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dayot Upamecano głównym celem Realu Madryt

Real Madryt w letnim okienku transferowym wzmocnił obronę. Do zespołu z Estadio Santiago Bernabeu trafili Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen oraz Alvaro Carreras. Królewscy jednak wciąż mają olbrzymie problemy w defensywie, przez co władze klubu planują jak najszybciej dokonać kolejnych transferów. Od wielu tygodni mówi się, że na ich radarze znajduje się Ibrahima Konate.

Jak się okazuje, transfer reprezentanta Francji może nie dojść do skutku. Dziennik „L’Equipe” informuje, że Liverpool jest przekonany o zatrzymaniu defensora, przez co Real Madryt postanowił wypisać się z walki o jego przyjście. Królewscy postanowili zmienić kurs. Francuska prasa zdardza, że władze z Estadio Santiago Bernabeu postanowili ruszyć po Dayota Upamecano z Bayernu Monachium.

Nie tak dawno gwiazda bawarskiego zespołu była też łączona z Liverpoolem. The Reds tym zainteresowaniem reagowali na możliwość odejścia Ibrahimy Konate. Mistrzowie Anglii mają praktycznie już wyjaśnioną swoją sytuację, więc Real Madryt może skupić swoją uwagę na Francuzie z Bundesligi.

Dayot Upamecano reprezentuje barwy Bayernu Monachium od 2021 roku. Dotychczas defensor rozegrał 160 spotkań w barwach niemieckiego zespołu. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył 10 asyst.