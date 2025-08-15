Real Madryt tego lata może jeszcze stracić Brahima Diaza. Pomocnik znalazł się na celowniku Benfiki Lizbona. Portugalczycy są gotowi wypożyczyć Marokańczyka - przekazuje Nicolo Schira.

David Torres Alcázar / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Benfica Lizbona chce Brahima Diaza

Real Madryt aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Królewscy jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata dopięły trzy wielkie wzmocnienia, pozyskując Trenta Alexandra-Arnolda, Deana Huijsena oraz Xabiego Alonso na ławkę trenerską. Królewscy jeszcze nie zamykają kadry na sezon 2025/26. Na Estadio Santiago Bernabeu zapowiadają się kolejne ruchy transferowe.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Real Madryt może wkrótce stracić pomocnika. A chodzi konkretnie o Brahima Diaza. Tego lata Marokańczyk wzbudzał spore zainteresowanie, ale teraz do walki o transfer włączył się nowy klub. 26-latek znalazł się bowiem na celowniku Benfiki Lizbona.

Portugalczycy wykazują spore zainteresowanie Brahimem Diazem. Włoski dziennikarz zdradził, że zespół z Estadio da Luz poczynił już odpowiednie kroki, mające na celu pozyskanie Marokańczyka. Real Madryt właśnie otrzymał pytanie o możliwość wypożyczenia 26-latka. Czas pokaże, czy pomocnik ostatecznie trafi do drużyny prowadzonej przez Bruno Lage.

Brahim Diaz w minionym sezonie był niezwykle eksploatowanym zawodnikiem Realu Madryt. Marokańczyk rozegrał aż 56 spotkań. W tym czasie udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców. Pomocnik Królewskich może również pochwalić się ośmioma asystami.