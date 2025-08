fot. SPP Sport Press Photo. Na zdjęciu: Brahim Diaz

Real zrezygnuje z Diaza? Nie jest pierwszym wyborem

Brahim Diaz w Realu Madryt pełni głównie rolę rezerwowego. Niewykluczone, że pod wodzą Xabiego Alonso będzie grał jeszcze rzadziej, gdyż ten znacznie wyżej ceni Ardę Gulera, a na konkretne minuty po transferze liczy także Franco Mastantuono. Choć do tej pory wydawało się, że żaden z ofensywnych piłkarzy nie opuści Santiago Bernabeu, Marokańczyk może zdecydować się na zmianę klubu. Portugalskie media przewidują jego możliwy transfer do Benfiki, która poczyniła już pierwsze kroki.

Między Benficą a otoczeniem zawodnika doszło już do pierwszych rozmów. Portugalski klub jest zainteresowany sprowadzeniem jakościowego i kreatywnego piłkarza. Numerem jeden na liście życzeń był Joao Felix, ale ten ostatecznie zdecydował się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Benfica próbuje więc wyciągnąć z Madrytu Diaza.

Wiele zależy od decyzji samego zawodnika, który nie jest pierwszym wyborem w talii Alonso. Wpływ na jego nastawienie mogą mieć zbliżające się mistrzostwa świata, do których dojdzie w przyszłym roku. Diaz na pewno chce się dobrze zaprezentować, a w Realu Madryt nie będzie występował regularnie. Być może wypożyczenie do Benfiki pomoże mu lepiej się przygotować. Królewscy do tej pory nie zakładali jego odejścia, ale w przypadku zatrzymania Rodrygo oraz Viniciusa Juniora, to właśnie Marokańczyk może zostać pożegnany.