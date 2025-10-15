Mbappe doradza Realowi wielki transfer. Barcelona już się wycofała

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Barcelona rezygnuje z Konate. Mbappe wspiera Real

Ibrahima Konate w dalszym ciągu nie przedłużył umowy z Liverpoolem. Media w tym temacie przekazują sprzeczne informacje, ale faktem jest, że gwiazdor zwleka z nadzieją na lepsze finansowo oferty. Od dawna przygląda mu się Real Madryt, który pragnie powtórzyć manewr z przeszłości i sprowadzić go w ramach transferu bezgotówkowego. Francuz miałby podążyć tym samym drogą Trenta Alexandra-Arnolda, który w tym roku zamienił Anfield na Santiago Bernabeu.

Wizja sprowadzenia tak jakościowego obrońcy za darmo była kusząca również dla Barcelony. Deco obserwował go od miesięcy, uważając za idealne wzmocnienie defensywy. Z transferu zrezygnował natomiast Joan Laporta, który nie jest przekonany do tego zawodnika. W ostatnim czasie miał spore wahania formy, a w dodatku oczekuje bardzo dużego wynagrodzenia, na które Blaugrana nie może sobie pozwolić.

Barcelona zrezygnowała z transferu, dlatego Real Madryt w zasadzie nie ma poważnego konkurenta. Na ten moment Konate jest dość blisko przenosin do stolicy Hiszpanii. W tym temacie działa też Kylian Mbappe, który odbył wiele rozmów ze swoim rodakiem, przekonując go do zmiany barw. „El Nacional” ujawnia, że Real prowadzi negocjacje z otoczeniem piłkarza i stara się wybadać temat. Ostatniego słowa nie powiedział oczywiście też Liverpool, który dalej wierzy w końcowe porozumienie z gwiazdorem.