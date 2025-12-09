Real Madryt i Manchester United w niedalekiej przyszłości mogą dobić targu. Jak się okazuje, Czerwone Diabły interesują się Ardą Gulerem. Anglicy zintensyfikowali starania dążące do transferu - zdradza "CaughtOffside".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Arda Guler wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Real Madryt zalicza olbrzymi dołek formy. Ostatnie kiepskie wyniki sprawiły, że Los Blancos tracą dziś cztery punkty w ligowej tabeli do FC Barcelony. Czarne chmury pojawiły się również nad Xabim Alonso. Mówi się, że jeszcze jedna porażka i hiszpański trener straci prace na Estadio Santiago Bernabeu. W obozie Królewskich zatem jest niezwykle gorąco.

Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że Real Madryt może stracić niezwykle ważnego zawodnika. A chodzi o Ardę Gulera. Reprezentant Turcji może być bohaterem bardzo głośnego transferu. Zawodnik Królewskich znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Manchesteru United, który rozpoczął już odpowiednie prace.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United zintensyfikował działania mające na celu sprowadzenie Ardę Gulera. Wszechstronność Turka jest jego mocnym atutem i zauważyli to też działacze z Old Trafford. Czerwone Diabły wierzą, że pomocnik Los Blancos jest brakującym elementem w układance Rubena Amorima.

Arda Guler w trwającej kampanii rozegrał już 21 spotkań w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Turcji może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców. Młody pomocnik może również pochwalić się aż siedmioma asystami.