Real Madryt poluje na gwiazdy Premier League

Alexander-Arnold, Wharton i Saliba w planach Realu

Real Madryt w tej kampanii wciąż liczy się w grze o mistrzostwo La Liga i walczy też o triumf w Lidze Mistrzów. Tymczasem władze klubu już myślami są przy letnim oknie transferowym. Fichajes.net daje do zrozumienia, że trzej gracze z Premier League znajdują się na celowniku hiszpańskiego giganta.

Źródło podaje, że przede wszystkim Trent Alexander-Arnold jest na liście życzeń Realu. Zawodnik miałby wzmocnić hiszpańską ekipą na prawej stronie obrony. Anglik ma kontrakt ważny z Liverpoolem tylko do końca trwającego sezonu, więc latem będzie mógł zmienić pracodawcę na zasadzie wolnego transferu.

Innym kandydatem do gry w stołecznej ekipie jest Adam Wharton. Piłkarz aktualnie broni barw Crystal Palace. Mimo że ma 21 lat, to już zdążył pokazać, że jest zawodnikiem z dużo jakością. Wyróżnia się nie tylko dobra wizja gry, ale też umiejętnością rozgrywania piłki. Kłopot w tym, że kontrakt Whartona z klubem z Premier League obowiązuje do 2029 roku. W związku z tym ewentualny ruch będzie uzależniony od tego, jak potoczą się negocjacje działaczy Królewskich ze sternikami aktualnego klubu zawodnika.

W końcu na celowniku Realu jest też William Saliba. Środkowy obrońca dzisiaj decyduje o sile defensywy Arsenalu. Gdyby transakcja z udziałem Francuza doszłaby do skutku, to byłby to początek przebudowy obrony Królewskich.

Fakt, że Real ma plany, aby konkretnie wzmocnić się latem, pozwala przypuszczać, że klub z Madrytu chce się w kolejnej kampanii utrzymać na szczycie. Pomóc w tym mają właśnie gracze, mający wzmocnić zespół na różnych pozycjach.

