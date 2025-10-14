David Alaba w tym sezonie przesiaduje na ławce rezerwowych. Xabi Alonso stawia na innych graczy, a doświadczony defensor jest na wylocie. Zamierza jednak powalczyć o nową umowę z Realem Madryt - informuje "AS".

fot. Guillermo Martinez Na zdjęciu: Arda Guler i David Alaba

Alaba walczy o swoje. Real nie przewiduje nowej umowy

Real Madryt sprowadził tego lata Deana Huijsena, a Xabi Alonso błyskawicznie uczynił go podstawowym defensorem. Młody Hiszpan tworzy duet podstawowych stoperów z Ederem Militao, który po długiej absencji wrócił do optymalnej dyspozycji. Ta dwójka wygrywa rywalizację z pozostałymi obrońcami, w tym chociażby Raulem Asencio czy Davidem Alabą. Antonio Rudiger obecnie jest kontuzjowany, ale również nie był przewidziany do regularnej gry w pierwszej jedenastce.

Alonso uważa, że Huijsen oraz Militao to najlepsi obrońcy w klubie. Domaga się ponadto wzmocnienia tej pozycji i transferu kolejnego piłkarza, który wniesie zespół na wyższy poziom. Real jest łączony z Ibrahimą Konate oraz Dayotem Upamecano, którym latem wygasają umowy. Jeden z nich ma zastąpić Alabę, dla którego powinno zabraknąć miejsca na Santiago Bernabeu.

33-latek pojawił się na boisku tylko w dwóch meczach, a regularnie występuje za to w reprezentacji Austrii. Uważa, że dobrą grą w kadrze udowodni, że wciąż stać go na wiele i otrzyma konkretną szansę od Alonso. Choć na ten moment Real nie uwzględnia go w planach na przyszły sezon, Alaba zamierza powalczyć o miejsce i nową umowę. Obecna jest ważna tylko do czerwca 2026 roku. Być może klub wybierze między nim a Rudigerem, zatrzymując na kolejny rok tylko jednego weterana.