Endrick opuści Real? Klub z Serie A mocno wchodzi do gry

14:03, 12. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  CalcioMercato.com

Endrick to jeden z tych zawodników, którzy od dłuższego czasu nie mogą być pewni swojej przyszłości w Realu Madryt. Ciekawe wieści na temat gracza przekazało CalcioMercato.com.

Endrick
fot. QSP / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick może zamienić Real Madryt na Juventus

Endrick to zawodnik, który trafił do Realu Madryt w lipcu 2024 roku z Palmeiras. Gigant z ligi hiszpańskiej wyłożył za brazylijskiego piłkarza ponad 47 milionów euro. Po nieco ponad roku spędzonym w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu zawodnik ma kłopoty z regularną grą. Jednocześnie nie brakuje spekulacji związanych z jego możliwym transferem. Nowe wieści w tej sprawie przekazał serwis CalcioMercato.com.

Źródło przypomniało, że Juventus wykazuje zainteresowanie Endrickiem. Brazylijczyk mógł już latem zasilić szeregi czołowej drużyny z Serie A. Wówczas jednak veto postawił klub z La Liga. W związku z tym, że powoli dobiega końca kontrakt Dusana Vlahovicia z Juve, władze turyńskiego klubu zaczynają rozglądać się za nowymi rozwiązaniami. Endrick wyrasta na główny cel transferowy zespołu z Turynu.

Dla samego Endricka liga włoska może być idealnym środowiskiem, aby odzyskać pewność siebie. Tym bardziej że gra we Włoszech jest bardziej taktyczna i mniej dynamiczna niż w Hiszpanii, gdzie perspektywiczni zawodnicy często mają więcej swobody w ofensywie.

19-latek to 14-krotny reprezentant Brazylii. W tej kampanii zawodnik, wyceniany na 35 milionów euro, jak dotąd nie rozegrał żadnego meczu w Realu. Ogółem w madryckiej drużynie wystąpił jak na razie 37 razy, zdobywając siedem goli i notując jedną asystę.

