Real i Man United obserwują prawego obrońcę. Giganci chcą wzmocnić defensywę

Real Madryt ma na swoim radarze Salvadora Blopę, młodego obrońcę Sportingu. Jak podaje Daily Mail, 18-latka pozyskać chce także Manchester United.

Real szuka następcy Daniego Carvajala

Real Madryt obserwuje zawodnika Sportingu Lizbona, Salvadora Blopę. Młody Portugalczyk gra po prawej stronie defensywy i zwrócił uwagę wielu klubów. Hiszpański gigant monitoruje rozwój 18-latka, ponieważ Dani Carvajal powoli zbliża się do końca kariery na najwyższym poziomie.

Z kolei „Daily Mail” ujawniło, że to Manchester United jest faworytem do pozyskania defensora. Czerwone Diabły mają już gotowy plan i wykonały pierwszy krok w kierunku sfinalizowania transferu.

Tymczasem Los Blancos nie chcą podejmować pochopnych decyzji. Królewscy chcą najpierw odmłodzić środek obrony w związku niepewną przyszłością Davida Alaby i Antonio Rudigera.

Real śledzi takich zawodników jak Ibrahima Konate, Dayot Upamecano czy Marc Guehi. Do klubu może wrócić Jacobo Ramon, który obecnie występuje w Como. Możliwe jest także, że Joan Martinez dostanie szansę gry w pierwszej drużynie. Hiszpański gigant zamierza przeanalizować wszystkie dostępne opcje i dopiero wtedy podejmie ostateczną decyzję.

