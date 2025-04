Chelsea marzy o wielkim skoku. Real Madryt straci gwiazdę?

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Rodrygo Goes może zamienić Real Madryt na Chelsea

Chelsea w kolejnej kampanii chce postawić się najmocniejszym ekipom w lidze angielskiej, chcąc powalczyć o najważniejsze trofea. Jednocześnie sternicy The Blues już pracują nad opracowywaniem strategii przed letnim oknem transferowym, mającej na celu poprawienie siły ofensywnej drużyny. Ciekawe wieści przekazał serwis TodoFichajes.com.

Źródło podało, że jednym z celów przedstawiciela Premier League może być Rodrygo Goes. Brazylijczyk jest uważany wciąż za jednego z najbardziej obiecujących graczy Realu. Chociaż nie brakuje sygnałów, że zawodnik ma być kluczową postacią Los Blancos na kolejny sezon, to jednocześnie przyszłość piłkarza w klubie jest niepewna. Wpływ na to ma fakt, że chętnych na transfer z udziałem Rodrygo nie brakuje.

Nie brakowało już wieści o tym, że Brazylijczyk znajduje się na celowniku takich ekip jak: MAnchester Citry czy Manchester United. Po ostatnich nieco słabszych występach Królewskich tego typu spekulacje nabrały na sile. Tymczasem wygląda na to, że do wyścigu po piłkarza chce też dołączyć Chelsea. Klub ze Stamford Bridge ma być tak bardzo zdeterminowany, aby pozyskać gracza, że jest gotowy zaoferować ponad 100 milionów euro za piłkarza.

24-letni napastnik to 33-krotny reprezentant Brazylii, mający umowę ważną z Realem do końca czerwca 2028 roku. Rodrygo w tym sezonie wystąpił w 48 meczach, notując w nich 13 trafień i 10 asyst.

