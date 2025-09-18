Real chce gwiazdę Juventusu. Głośny transfer na horyzoncie

QSP / Alamy Na zdjęciu:

Dusan Vlahović łączony z Realem Madryt

Real Madryt uważnie obserwuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień składu bez konieczności ogromnych wydatków. Jak informuje hiszpański serwis „Fichajes.net”, za taką okazję włodarze Królewskich postrzegają sprowadzenie Dusana Vlahovicia. Kontrakt 25-letniego napastnika z Juventusem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku, więc już następnego lata serbski piłkarz może być dostępny za darmo. Taki scenariusz mocno zwiększa szanse na przeprowadzkę cenionego atakującego do wicemistrzów La Ligi, którzy w ostatnich latach starają się łączyć politykę pozyskiwania gwiazd futbolu z rozsądnym gospodarowaniem finansami.

Zdaniem wspomnianego źródła Real Madryt pozostaje w stałym kontakcie z otoczeniem Vlahovicia i naprawdę poważnie rozważa jego sprowadzenie. Klub ze stolicy Hiszpanii dostrzega w Serbie idealnego kandydata na zwiększenie rywalizacji w formacji ofensywnej. Xabi Alonso mógłby w ten sposób zyskać super-rezerwowego, zdolnego w każdej chwili wejść na boisko, żeby odciążyć Kyliana Mbappe. Francuski gwiazdor jest bardzo eksploatowany, a długi sezon wymaga odpowiedniego rozłożenia sił. Dusan Vlahović ze swoją siłą fizyczną, instynktem strzeleckim oraz doświadczeniem w Serie A idealnie wpisałby się w potrzeby ekipy Los Blancos.

Serbski atakujący od lat uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych napastników swojego pokolenia. Piłkarską markę zbudował najpierw we Fiorentinie, gdzie imponował skutecznością, a od 2022 roku reprezentuje barwy Juventusu. W obecnym sezonie 25-letni snajper rozegrał 7 meczów, w których zdobył 6 bramek oraz zaliczył 1 asystę. Takie liczby potwierdzają, że Vlahović jest zawodnikiem o ugruntowanej pozycji w europejskim futbolu i byłby realnym wzmocnieniem składu dla każdej drużyny z europejskiej czołówki. Fachowy portal „Transfermarkt” szacuje wartość skutecznego napastnika na 35 milionów euro.