Transferowy hit w drodze? Borussia chce pozyskać perełkę z Realu Madryt

Real Madryt niewykluczone, że straci jednego z utalentowanych graczy na rzecz Borussii Dortmund. Konkretne informacje przekazał portal "The Athletic" w swoim internetowym wydaniu.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joan Martinez

Joan Martinez może zamienić Real Madryt na Borussię Dortmund

Real Madryt w swojej akademii ma piłkarza, który już budzi duże zainteresowanie. Kandydatem do gry w Borussii Dortmund ma być Joan Martinez. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał „The Athletic”.

Według źródła zainteresowanie 18-letnim piłkarzem ma być dość specyficzne. Klub z Bundesligi nie jest jedynym, który śledzi poczynania Martineza. Środkowy defensor we wrześniu podpisał nowy kontrakt z gigantem La Liga, obowiązujący do końca czerwca 2029 roku.

„The Athletic” jednocześnie podkreśla, że zawodnik ma zapisaną w umowie klauzulę odstępnego w wysokości 70 milionów euro. W każdym razie wydaje się mało prawdopodobne, aby taka kwota została zapłacona w przypadku ewentualnego transferu. Real Madryt ma raczej rozważać wypożyczenie młodego zawodnika, który jeszcze nie miał okazji zadebiutować w pierwszym zespole Królewskich dowodzonym przez Xabiego Alonso.

Jeśli w tej kampanii Martinezowi nie będzie dane zadebiutować w szeregach Realu, możliwe, że latem przyszłego roku piłkarz zacznie rozważać tymczasową przeprowadzkę, by zebrać cenne doświadczenie dotyczące gry na wysokim poziomie.

Martinez to młodzieżowy reprezentant Hiszpanii. Na ten moment jego rynkowa wartość wynosi około trzech milionów euro.

