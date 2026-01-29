Real Madryt i Bayern Monachium wkrótce mogą stoczyć ciekawą rywalizację o transfer. Na radarze europejskich gigantów znalazł się Diogo Dalot z Manchester United - przekazuje Ekrem Konur.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Diogo Dalot pod obserwacją Realu Madryt i Bayernu Monachium

Real Madryt i Bayern Monachium są jednymi z faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Zespoły jednak znajdują się w kompletnie innym położeniu. Królewscy nie tak dawno dokonali zmiany na ławce trenerskiej – Xabiego Alonso zastąpił Alvaro Arbeloa. Mistrzowie Niemiec natomiast idą jak burza i olbrzymia w tym zasługa Vincenta Kompany’ego. Wkrótce między tymi drużynami może natomiast rozpocząć się interesująca walka o transfer.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że zarówno Real Madryt jak i Bayern Monachium mają na oku tego samego zawodnika. Trop europejskich gigantów prowadzi do Premier League. A w zasadzie na Old Trafford. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Diogo Dalot z Manchesteru United.

Na ten moment Real Madryt i Bayern Monachium nie spieszą się z dokonaniem transferu. Oba zespoły jedynie obserwują Diogo Dalota. Portugalczyk odgrywa ważną rolę w Manchesterze United, choć ostatnio stał się kozłem ofiarnym pasma niepowodzeń. Kibice Czerwonych Diabłów często zarzucają defensorowi słabą grę i proste błędy. Zainteresowanie tak wielkich klubów może być dla niektórych niespodzianką.

Diogo Dalot w obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Portugalii ma na koncie jednego gola oraz dwie asysty.