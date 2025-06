Real Madryt według Fichajes.net ma twardy orzech do zgryzienia w sprawie Brahima Diaza. Nie brakuje chętnych na transfer z udziałem zawodnika, ale sprawa wydaje się skomplikowana.

Real Madryt nie chce rozstać się z Brahimem Diazem

Real Madryt stoi przed wyzwaniem, aby określić się w sprawie przyszłości Brahima Diaza. Zawodnik w ekipie z La Liga nie ma okazji to regularnej gry, co sprawia, że może szukać nowych rozwiązań. Tymczasem interesujące wieści na temat zawodnika przekazał serwis Fichajes.net.

Znany serwis o tematyce piłkarskiej przekazał, że Bayer Leverkusen jest zainteresowany transferem z udziałem piłkarza. 25-latek to 10-krotny reprezentant Maroka, który ma kontrakt ważny z Królewskimi do 2027 roku. Klub z Bay Arena chciałby natomiast Brahimem Diazem wypełnić lukę po Florianie Wirtzie, który zdecydował się na dołączenie do Liverpoolu.

Jasne jest jednak, że decydenci Los Blancos cały czas cenią napastnika. Ponadto za piłkarzem przemawia wszechstronność i zdolność do błyskawiczne adaptacji do nowych ról na boisku.

Brahim Diaz to wychowanek Malagi, który w swoim piłkarskim CV ma takie kluby jak: Manchester City czy AC Milan. Niewykluczone natomiast, że wkrótce zawodnik spróbuje swoich sił w nowej lidze. Jednocześnie piłkarz miałby pomóc ekipie z Leverkusen w odzyskaniu tronu w Bundeslidze.

W ostatniej kampanii Brahim Diaz wystąpił w 52 spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek. Ponadto zaliczył siedem kluczowych podań. Gdyby ruch z udziałem gracza stał się faktem, to jego rywalem do gry mogliby być Emiliano Buendia czy Nathan Tella. Rynkowa wartość Brahima Diaza wynosi 40 milionów euro.

