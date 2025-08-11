RB Lipsk straci napastnika? Jego były klub rozpoczął rozmowy

12:24, 11. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Florian Plettenberg

RB Lipsk może sprzedać Andre Silvę. Jak podaje dziennikarz Florian Plettenberg, trwają już negocjacje, ale przeszkodą jest wysoka pensja napastnika.

Ole Werner
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ole Werner

Andre Silva może opuścić RB Lipsk

Andre Silva ponownie może zagrać w Werderze Brema. Portugalczyk spędził tam drugą część poprzedniego sezonu. Klub szuka skutecznego snajpera, a 29-latek jest jednym z kandydatów, którego już dobrze znają.

Obecnie RB Lipsk jest otwarte na sprzedaż doświadczonego zawodnika, ponieważ pozostał mu już tylko rok do końca kontraktu. Klub spod szyldu Red Bulla chciałby odciążyć budżet płacowy, ale nie ma wielu chętnych zespołów, które zdecydowałyby się transfer definitywny. Werder Brema chce rozłożyć koszty lub uzgodnić wypożyczenie z opcją wykupu.

POLECAMY TAKŻE

Enzo Maresca
Chelsea szykuje transferowy manewr. W grze wymiana z RB Lipsk
Christopher Nkunku
Nkunku na wylocie z Chelsea. Może obrać zaskakujący kierunek
Pep Guardiola
Man City zainteresowany francuskim zawodnikiem. Ogromna klauzula odstępnego

Problemem jest też wysoka pensja portugalskiego napastnika. Oba kluby chcą dojść do kompromisu, który zadowoli każdą ze stron. Negocjacje wciąż trwają, a sam zawodnik chętnie wróciłby na Weserstadion. Zespołowi ze środka tabeli Bundesligi potencjalny transfer ma pomóc w powtórzeniu tego wyniku w nadchodzącym sezonie.

Tylko u nas

Maksym Khlan
Jest decyzja Wisły w sprawie Chłania! [NASZ NEWS]
Niels Frederiksen
Crvena zvezda to nie wyrok. Lech rzuca wyzwanie hegemonowi
Jesus Jimenez: To będzie dla mnie wyjątkowy moment [NASZ WYWIAD]

53-krotny reprezentant Portugalii w ostatnich latach nie jest w najlepszej formie. W minionych rozgrywkach rozegrał tylko 728 minut w 23 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował trzy asysty.

Zobacz także: Real Madryt ma konkurenta do walki o Konate. Gigant wyraził zainteresowanie