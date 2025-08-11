RB Lipsk straci napastnika? Jego były klub rozpoczął rozmowy

RB Lipsk może sprzedać Andre Silvę. Jak podaje dziennikarz Florian Plettenberg, trwają już negocjacje, ale przeszkodą jest wysoka pensja napastnika.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ole Werner

Andre Silva może opuścić RB Lipsk

Andre Silva ponownie może zagrać w Werderze Brema. Portugalczyk spędził tam drugą część poprzedniego sezonu. Klub szuka skutecznego snajpera, a 29-latek jest jednym z kandydatów, którego już dobrze znają.

Obecnie RB Lipsk jest otwarte na sprzedaż doświadczonego zawodnika, ponieważ pozostał mu już tylko rok do końca kontraktu. Klub spod szyldu Red Bulla chciałby odciążyć budżet płacowy, ale nie ma wielu chętnych zespołów, które zdecydowałyby się transfer definitywny. Werder Brema chce rozłożyć koszty lub uzgodnić wypożyczenie z opcją wykupu.

Problemem jest też wysoka pensja portugalskiego napastnika. Oba kluby chcą dojść do kompromisu, który zadowoli każdą ze stron. Negocjacje wciąż trwają, a sam zawodnik chętnie wróciłby na Weserstadion. Zespołowi ze środka tabeli Bundesligi potencjalny transfer ma pomóc w powtórzeniu tego wyniku w nadchodzącym sezonie.

53-krotny reprezentant Portugalii w ostatnich latach nie jest w najlepszej formie. W minionych rozgrywkach rozegrał tylko 728 minut w 23 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował trzy asysty.

