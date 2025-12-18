Real sięgnie po kolejnego Brazylijczyka? Powalczy o niego z Chelsea

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Rayan

Rayan na celowniku Realu Madryt

Rayan jest jednym z najbardziej perspektywicznych zawodników w lidze brazylijskiej. 19-letni skrzydłowy Vasco da Gamy imponuje formą na boiskach tamtejszej ekstraklasy, co nie umyka uwadze europejskich gigantów. Kluby ze Starego Kontynentu coraz uważniej śledzą rynek południowoamerykański, szukając młodych talentów, którzy mogliby w przyszłości wzmocnić ich składy i szybko zaadaptować się w Europie.

W ostatnich miesiącach pojawiły się informacje, że sytuację Rayana obserwuje między innymi Chelsea. Londyński klub musi jednak liczyć się z ogromną konkurencją, ponieważ młodzieżowemu reprezentantowi Brazylii bacznie przygląda się także Real Madryt – dowiedział się Ekrem Konur.

Królewscy słyną ze stawiania na brazylijskich piłkarzy, co potwierdzają transfery Edera Militao, Viniciusa Juniora, Rodrygo Goesa czy Endricka. Zainteresowanie hiszpańskiego giganta sprawia, że ewentualna transakcja z udziałem Rayana może okazać się dużym wydarzeniem na rynku.

Rayan Vitor Simplicio Rocha jest wychowankiem Vasco da Gamy i już teraz może pochwalić się imponującymi statystykami. W trwającym sezonie rozegrał 56 spotkań, zdobywając 20 bramek i notując 1 asystę. Jego kontrakt obowiązuje do 31 grudnia 2028 roku, a wartość rynkowa szacowana jest na około 25 milionów euro. Obserwują go również FC Barcelona, Manchester City, Tottenham Hotspur, PSG oraz FC Porto.