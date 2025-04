Rayan Cherki, skrzydłowy Olympique'u Lyon, wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Według informacji hiszpańskiego serwisu Fichajes.net do wyścigu o podpis młodzieżowego reprezentanta Francji właśnie dołączył Arsenal.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Rayan Cherki przykuł uwagę Arsenalu

Rayan Cherki pokazuje się ze świetnej strony w obecnym sezonie, co podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej zaowocuje przeprowadzką do jednego z europejskich gigantów. Włodarze Olympique’u Lyon pogodzili się już ze stratą swojego gwiazdora, któremu obiecali, że zgodzą się na jego sprzedaż, gdy na stole pojawi się propozycja opiewająca na minimum 20 milionów funtów. To był warunek zdolnego zawodnika przy ostatnim przedłużeniu kontraktu.

Wszystko wskazuje na to, że utalentowany 21-latek będzie kontynuował swoją karierę w Premier League, skąd płynie największe zainteresowanie piłkarzem. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że faworytem wyścigu o zakontraktowanie skrzydłowego jest Manchester United. Z najnowszych wieści przekazanych przez portal “Fichajes.net” wynika natomiast, że plany Czerwonych Diabłów planuje pokrzyżować Arsenal, który właśnie włączył się do walki o podpis Rayana Cherkiego.

Ponadto młodzieżowego reprezentanta Francji na swoich radarach mają również Manchester City, Tottenham Hotspur oraz Liverpool. Mierzący 177 centymetrów atakujący niemal całą dotychczasową karierę spędził w Olympique’u Lyon, do którego akademii trafił w 2010 roku. Wcześniej grał jeszcze w pobliskiej szkółce – AS Saint-Priest – gdzie zaczynał przygodę z futbolem. W trwającej kampanii Rayan Cherki rozegrał 39 meczów, zdobył 12 bramek i zaliczył 18 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro.