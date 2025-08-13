Rasmus Hojlund zmienił zdanie. Jest otwarty na transfer do giganta

Rasmus Hojlund zmienił zdanie i jest otwarty na przenosiny do Milanu. Włoski klub prowadzi zaawansowane rozmowy z Manchesterem United - donosi Fabrizio Romano.

AC Milan pracuje nad sprowadzeniem Rasmusa Hojlunda

Rasmus Hojlund jeszcze do niedawna był przekonany, że pozostanie w Manchesterze United na kolejny sezon, mimo pojawiających się ofert od klubów z Serie A i Bundesligi. Duński napastnik konsekwentnie odrzucał wcześniejsze propozycje, licząc na ważną rolę w zespole Czerwonych Diabłów. Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie po tym, jak kilka dni temu na Old Trafford przeprowadził się Benjamin Seko. Transfer słoweńskiego snajpera w praktyce oznacza dla Rasmusa Hojlunda znaczne ograniczenie czasu gry, co na pewno negatywnie wpłynęłoby na jego rozwój, gdyby ostatecznie nie zmienił otoczenia.

W obliczu nowych okoliczności zdolny atakujący zaczyna poważnie rozważać odejście z Manchesteru United. Coraz częściej mówi się o przeprowadzce 22-latka do Milanu, który poszukuje wzmocnień w ofensywie. Piłkarz jest otwarty na taki ruch, a pomiędzy klubami trwają zaawansowane negocjacje. Jak poinformował w mediach społecznościowych renomowany dziennikarz Fabrizio Romano, w grę wchodzi wypożyczenie za 6 milionów euro z opcją wykupu ustaloną na 45 milionów euro. Dodatkowo mediolańczycy mieliby pokryć całą pensję zawodnika. Taka forma transakcji byłaby uczciwa dla obu stron.

Rasmus Hojlund trafił do Manchesteru United latem 2023 roku z Atalanty Bergamo za blisko 80 milionów euro. Choć w Premier League miał swoje przebłyski, to na Wyspach Brytyjskich nie zdołał pokazać pełni swojego potencjału, co mogliśmy dostrzec podczas pobytu napastnika w Serie A. W barwach zespołu Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 95 spotkań, w których zdobył 26 bramek i zanotował 6 asyst. Możliwy powrót do ligi włoskiej mógłby pozwolić mu odzyskać dawną pewność siebie oraz skuteczność. Przyszłość 26-krotnego reprezentanta Danii powinna wyjaśnić się w nadchodzących tygodniach.