Man United zaoferował zawodnika Bayernowi. Czeka na odpowiedź

Manchester United chce jak najszybciej pozbyć się Rasmusa Hojlunda. Zdaniem Floriana Plettenberga ze stacji Sky Sports angielski klub zaoferował Bayernowi Monachium możliwość pozyskania duńskiego napastnika na zasadzie wypożyczenia.

Vincent Kompany - trener Bayernu Monachium
Rasmus Hojlund zaproponowany Bayernowi Monachium

Manchester United podjął decyzję o rozstaniu z Rasmusem Hojlundem po tym, jak angielski klub podpisał kontrakt z innym napastnikiem – Benjaminem Sesko. Duński snajper, sprowadzony na Old Trafford z wielkimi nadziejami, w ostatnich tygodniach był łączony z przeprowadzką do Milanu. Sam zawodnik odrzucił jednak możliwość przejścia na San Siro, ponieważ póki co nie chce wracać do ligi włoskiej, a ponadto priorytetem atakującego jest kontynuowanie kariery w zespole Czerwonych Diabłów.

Teraz na horyzoncie pojawiła się kolejna opcja – Bayern Monachium. Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Manchester United zaoferował Bawarczykom możliwość pozyskania 22-letniego Duńczyka na zasadzie wypożyczenia. Taki ruch zapewniłby piłkarzowi więcej minut na boisku, a jednocześnie odciążyłby budżet płacowy klubu z Old Trafford. Na razie nie wiadomo, czy monachijczycy będą zainteresowani, ponieważ ze strony Niemców nie padła jeszcze żadna odpowiedź na propozycję Anglików.

Rasmus Hojlund trafił do Manchesteru United w 2023 roku z Atalanty Bergamo za blisko 80 milionów euro. Początkowo widziano w nim lidera ofensywy, jednak póki co nie spełnia oczekiwań w zespole Red Devils. W barwach ekipy Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 95 spotkań, zdobywając 26 bramek i notując 6 asyst. Choć momentami imponował skutecznością, zwłaszcza w europejskich pucharach, to w Premier League często brakowało mu regularności. Teraz może mieć szansę na nowe otwarcie w Bundeslidze, o ile Bayern Monachium zdecyduje się na wypożyczenie mierzącego 191 centymetrów napastnika.