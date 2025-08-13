Man United zaoferował zawodnika Bayernowi. Czeka na odpowiedź

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany - trener Bayernu Monachium

Rasmus Hojlund zaproponowany Bayernowi Monachium

Manchester United podjął decyzję o rozstaniu z Rasmusem Hojlundem po tym, jak angielski klub podpisał kontrakt z innym napastnikiem – Benjaminem Sesko. Duński snajper, sprowadzony na Old Trafford z wielkimi nadziejami, w ostatnich tygodniach był łączony z przeprowadzką do Milanu. Sam zawodnik odrzucił jednak możliwość przejścia na San Siro, ponieważ póki co nie chce wracać do ligi włoskiej, a ponadto priorytetem atakującego jest kontynuowanie kariery w zespole Czerwonych Diabłów.

Teraz na horyzoncie pojawiła się kolejna opcja – Bayern Monachium. Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Manchester United zaoferował Bawarczykom możliwość pozyskania 22-letniego Duńczyka na zasadzie wypożyczenia. Taki ruch zapewniłby piłkarzowi więcej minut na boisku, a jednocześnie odciążyłby budżet płacowy klubu z Old Trafford. Na razie nie wiadomo, czy monachijczycy będą zainteresowani, ponieważ ze strony Niemców nie padła jeszcze żadna odpowiedź na propozycję Anglików.

Rasmus Hojlund trafił do Manchesteru United w 2023 roku z Atalanty Bergamo za blisko 80 milionów euro. Początkowo widziano w nim lidera ofensywy, jednak póki co nie spełnia oczekiwań w zespole Red Devils. W barwach ekipy Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 95 spotkań, zdobywając 26 bramek i notując 6 asyst. Choć momentami imponował skutecznością, zwłaszcza w europejskich pucharach, to w Premier League często brakowało mu regularności. Teraz może mieć szansę na nowe otwarcie w Bundeslidze, o ile Bayern Monachium zdecyduje się na wypożyczenie mierzącego 191 centymetrów napastnika.