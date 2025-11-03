Rashford zachwyca w Barcelonie. Wielka radość na Old Trafford

Marcus Rashford odżył po odejściu do Barcelony i notuje świetne występy. W Katalonii wierzą, że wykup będzie właściwą decyzją. Manchester United cieszy się formą gwiazdora.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford coraz bliżej wykupu. Barcelona zachwycona, radość na Old Trafford

Marcus Rashford był tego lata jedną z opcji Barcelony do wzmocnienia ofensywy. Oprócz niego, rozpatrywano też kandydatury Nico Williamsa czy Luisa Diaza. Tamci okazali się zbyt drodzy, dlatego finalnie hiszpański gigant skorzystał z okazji i wypożyczył Anglika, który nie miał przyszłości na Old Trafford. Manchester United uzgodnił też opcję wykupu na poziomie 35 milionów euro.

Rashford po tym transferze wyraźnie odżył. Szybko wpasował się do systemu gry Hansiego Flicka i okazał kluczowy, gdy zespół mierzył się z problemami zdrowotnymi. Zastąpił kilku nieobecnych, w tym Raphinhę, Roberta Lewandowskiego czy Daniego Olmo, wyrastając na lidera ofensywy. Obecnie ma na koncie sześć bramek oraz siedem asyst w 14 występach. Jego gra nie zawsze zachwyca, ale regularność robi wrażenie.

Świetna forma 28-latka to powód do radości na Old Trafford. Manchester United nie oczekuje jego powrotu – liczy natomiast, że sytuacja wreszcie się rozwiąże i piłkarz definitywnie odejdzie. Szanse pozostania w Barcelonie na stałe są bardzo duże, choć trzeba jeszcze wyjaśnić kwestię jego przyszłego wynagrodzenia. Wykup za 35 milionów euro nie stanowi problemu, ale takowym może być utrzymanie jego wysokiej pensji.

Występy Rashforda przykuwają również uwagę innych ekip. Niewykluczone więc, że Barcelona nie zdoła go wykupić, ale w przyszłym roku zgłosi się po niego ktoś inny.