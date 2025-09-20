fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United nie chce powrotu Rashforda. Barcelona musi go wykupić

Marcus Rashford już w poprzednim sezonie został skreślony przez Rubena Amorima, który odstawił go od gry. Manchester United szukał rozwiązania tej sytuacji – żadna ze stron nie chciała odpuścić, więc przesądzone stało się jego odejście. Zimą został wypożyczony na pół roku do Aston Villi, a tego lata starał się o angaż w Barcelonie.

Hiszpański gigant pierwotnie celował w innych kandydatów, starając się o transfer Nico Williamsa lub Luisa Diaza. Problemy finansowe zmusiły jednak do poszukania tańszej opcji, więc kandydatura Rashforda zdała się być optymalna.

Anglik ostatecznie wylądował w Barcelonie i konsekwentnie pracuje na zaufanie Hansiego Flicka. Do tej pory jego gra nie zachwycała, ale zabłysnął w meczu Ligi Mistrzów z Newcastle United. Ustrzelił dublet i zapewnił Blaugranie trzy punkty.

Jego ostatnia dyspozycja cieszy włodarzy Manchesteru United, którzy liczą, że problem z Rashfordem definitywnie się rozwiąże. Barcelona ma opcję wykupu gwiazdora za 35 milionów euro, ale decyzja w tej sprawie zapadnie dopiero w drugiej części sezonu. Samemu piłkarzowi zależy na tym, aby pozostać w klubie z Katalonii. Chciał tu trafić już zimą, ale Aston Villa była bardziej zdeterminowana.