Raphinha wybrał. Barcelona poznała decyzję gwiazdora

Raphinha rozgrywa najlepszy sezon w Barcelonie. Jak informuje "Mundo Deportivo", Brazylijczyk jest bliski przedłużenia kontraktu z katalońskim klubem do 2029 roku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha zostaje w Barcelonie! Nowy kontrakt blisko finalizacji

FC Barcelona pozyskała Raphinhę z Leeds United za blisko 60 milionów euro. Brazylijski skrzydłowy, który jeszcze rok temu był bliski opuszczenia katalońskiego giganta, w sezonie 2024/25 stał się jedną z kluczowych postaci zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec szybko zaufał zawodnikowi, który odpowiedział świetną formą, kreatywnością i nieustannym zaangażowaniem Teraz przyszłość Raphinhy wydaje się być jasno określona.

Obecna umowa Brazylijczyka obowiązuje do czerwca 2027 roku. Jednak Duma Katalonii i zawodnik prowadzą zaawansowane rozmowy nad przedłużeniem kontraktu. Jak donosi „Mundo Deportivo”, strony są już bliskie pełnego porozumienia. Nowy kontrakt ma obowiązywać do 2029 roku i zawierać znacznie wyższe wynagrodzenie. Raphinha ma dołączyć do grupy najlepiej opłacanych graczy w klubie.

Do uzgodnienia pozostało kilka technicznych kwestii, m.in. wysokość klauzuli wykupu, ale źródła bliskie zawodnikowi zapewniają, że nie będzie to przeszkodą. Dodajmy, że Raphinha mógł w ostatnich miesiącach skorzystać z kilku bardzo lukratywnych ofert z Arabii Saudyjskiej. W bieżącym sezonie skrzydłowy uzbierał 54 mecze, w których zdobył 34 bramki i zanotował 25 asyst na wszystkich frontach.