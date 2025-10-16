Raphinha na wylocie? Barcelona chce inną gwiazdę zamiast niego!

Raphinha może opuścić FC Barcelonę i przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby są gotowe wydać fortunę. W jego miejsce Blaugrana chce sprowadzić inną gwiazdę - twierdzi serwis Fichajes.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha do Arabii, Yildiz w jego miejsce – niespodziewany plan Barcelony

FC Barcelona, choć ma spore problemy dot. zasad Finansowego Fair-Play regularnie unika sprzedaży najważniejszych zawodników. Od wielu miesięcy w mediach pojawiają się pogłoski o lukratywnej ofercie, której przedmiotem jest Raphinha. Brazylijczykiem interesują się kluby z Saudi Pro League. Tamtejsi przedstawiciele są skłonni zapłacić za niego nawet ponad 100 milionów euro.

Taka kwota momentalnie rozwiązałaby problem dot. rejestracji nowych zawodników. Jednocześnie sprawiłaby, że Barcelona miałaby większe pole manewru na rynku transferowym. Według najnowszych informacji przyszłość 28-latka wcale nie jest przesądzona. Okazuje się, że Duma Katalonii może rozważyć sprzedaż piłkarza jeśli sytuacja ją do tego zmusi.

Rozstanie z Raphinhą, choć wydaje się mało prawdopodobne, jest realnym scenariuszem. Z każdym rokiem wartość zawodnika będzie spadać nie tylko ze względu na wiek, ale również długość kontraktu. Obecna umowa wygasa w połowie 2028 roku.

Jak podaje serwis Fichajes w Barcelonie miał powstać plan na wypadek gdyby faktycznie doszło do sprzedaży. W miejsce Raphinhi na Camp Nou miałby trafić jeden z najbardziej utalentowanych młodych zawodników – Kenan Yildiz. 20-latek z Turcji błyszczy na co dzień w Juventusie. Potencjalna kwota transferu miałaby sięgnąć 90 milionów euro. Warto dodać, że Barcelona obserwuje jego rozwój od czasów gry w Bayernie Monachium. W tym sezonie skrzydłowy zdobył dwie bramki i zaliczył cztery asysty w ośmiu meczach.