Raphinha dostanie ofertę. Wielki transfer z Barcelony możliwy

Raphinha za kilka miesięcy otrzyma ofertę z ligi saudyjskiej - twierdzi Romain Molina. Dziennikarz uważa, że propozycja kontraktu dla gwiazdora FC Barcelony to kwestia czasu. Jego występ w finale Superpucharu Hiszpanii obserwowali saudyjscy decydenci.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha zachwycił na oczach przedstawicieli Saudi Pro League

Raphinha od ponad roku pozostaje w kręgu zainteresowań klubów z Saudi Pro League. Przedstawiciele tamtejszej ligi ostatni raz próbowali pozyskać gwiazdę FC Barcelony latem ubiegłego roku. Wcześniej byli blisko zrealizowania marzenia, lecz wszystko zmieniło zatrudnienie Hansiego Flicka. Brazylijczyk ujawnił, że został na Camp Nou tylko dlatego, że trener przekonał go, aby nie odchodził.

Po finale Superpucharu Hiszpanii temat przenosin Raphinhi do Arabii Saudyjskiej ponownie ujrzał światło dzienne. Skrzydłowy został wybrany najlepszym piłkarzem meczu. Między innymi to dzięki jego trafieniom Barcelona pokonała Real Madryt (3:2).

Romain Molina napisał w mediach społecznościowych, że występ Raphinhi oglądali przedstawiciele Saudi Pro League. Dziennikarz zasugerował, że za kilka miesięcy piłkarz otrzyma ofertę. Z jego słów wynika, że będzie to kosmiczna propozycja. „Liga saudyjska już latem ubiegłego roku zabiegała o Raphinhę. Mogę sobie tylko wyobrazić ofertę, jaką otrzyma w ciągu najbliższych miesięcy, biorąc pod uwagę to, co pokazał przed saudyjskimi decydentami w Dżuddzie podczas Superpucharu Hiszpanii” – napisał.

Barcelona pozyskała Raphinhę latem 2022 roku z Leeds United za ok. 60 milionów euro. Do tej pory wystąpił w 161 meczach, w których zdobył 65 goli i zaliczył 55 asyst. Umowa z klubem obowiązuje piłkarza do czerwca 2028 roku.