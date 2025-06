Nico Williams jest coraz bliżej przeprowadzki do Barcelony. Athletic próbuje jeszcze zatrzymać gwiazdora, ale będzie to bardzo trudne. O skrzydłowym wypowiedział się Raphinha, który nie dziwi się, że Blaugrana chce go u siebie.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha nie dziwi się Barcelonie. Chwali Williamsa

Nico Williams z każdym dniem jest coraz bliżej przeprowadzki do Barcelony. Skrzydłowy miał poinformować włodarzy Athletic Club, że nie przedłuży umowy, a karierę będzie kontynuował w Katalonii. Najważniejszym zadaniem Blaugrany jest teraz zgromadzenie funduszy, tak aby aktywować klauzulę wykupu, która wynosi 58 milionów euro. Będzie to jednorazowa opłata, bowiem Athletic nie zamierza przystępować do negocjacji.

Barcelona walczyła o Williamsa już w zeszłym roku. Wówczas nie udało się doprowadzić do finalizacji, a tego lata w pewnym momencie gwiazdor wybierał między Arsenalem a Bayernem Monachium. Mistrzowie Hiszpanii włączyli się do walki o skrzydłowego, wyraźnie wygrywając. Williams odmówił pozostałym, deklarując chęć gry dla ekipy Hansiego Flicka.

Z obozy Barcelony dociera coraz więcej głosów, które sugerują, że transfer Williamsa faktycznie się wydarzy. Tym razem wypowiedział się o nim Raphinha. Stwierdził, że nie dziwi się Blaugranie, iż jest zainteresowana sprowadzeniem go do siebie.

– Każdy, kto przychodzi do naszego klubu, jest mile widziany. Myślę, że najważniejsze jest nastawienie, ciężka praca i wysiłek dla dobra drużyny, wtedy każdy będzie bardzo mile widziany. To jest najważniejsza rzecz, zarówno dla mnie, jak i dla innych zawodników. To nie przypadek, że jest brany pod uwagę w kontekście gry z nami w Barcelonie i w reprezentacji Hiszpanii. To piłkarz najwyższej klasy. Jest bardzo utalentowany – zaznacza skrzydłowy.