Manchester United nie skorzysta z opcji przedłużenia kontraktu z Raphaelem Varanem

Czerwone Diabły zatrzymają obrońcę, jeśli ten zgodzi się na obniżkę pensji

Niepewną przyszłość 30-latka chcą wykorzystać ekipy z Saudi Pro League

Al-Nassr i Al-Ittihad kuszą Raphaela Varane’a

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Bena Jacobsa włodarze Al-Ittihad oraz Al-Nassr są zainteresowani sprowadzeniem Raphaela Varane’a, który może być dostępny na rynku. Umowa 30-latka z Manchesterem United wygasa 30 czerwca 2025 roku.

Czerwone Diabły podjęły już decyzję, że nie skorzystają z opcji przedłużenia kontraktu defensora na aktualnych warunkach. Angielski klub jest gotowy podpisać z byłym reprezentantem Francji nową umowę, ale obrońca musiałby się zgodzić na znaczną obniżkę pensji.

Raphael Varane w Arabii Saudyjskiej zapewne inkasowałby jeszcze więcej, niż na Old Trafford, co ostatecznie może skusić go do przeprowadzki na Bliski Wschód.