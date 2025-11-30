Benfica na zakupach w Monachium. Mourinho chce obrońcę Bayernu

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Raphael Guerreiro przymierzany do Benfiki Lizbona

Benfica Lizbona walczy o mistrzostwo Portugalii, zajmując obecnie 3. miejsce w ligowej tabeli. Drużyna Orłów zgromadziła 28 punktów i traci jedynie 3 oczka do liderującego FC Porto. Szkoleniowiec zespołu – Jose Mourinho – doskonale zdaje sobie sprawę, jak zacięta będzie rywalizacja w drugiej części sezonu, dlatego planuje poważnie wzmocnić skład swojej ekipy podczas zimowego okienka transferowego. Odpowiednie ruchy mają zwiększyć szanse lizbończyków na odzyskanie tytułu.

Jak podaje w niedzielne popołudnie portugalska gazeta „A Bola”, Benfica może udać się na transferowe zakupy do Monachium. Na celowniku klubu z Estadio da Luz znalazł się bowiem wahadłowy Bayernu – Raphael Guerreiro.

Kontrakt 31-letniego Portugalczyka obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że w styczniu mógłby on być dostępny za stosunkowo niską kwotę. Benfica chce wykorzystać tę okazję, zwłaszcza że zawodnik idealnie pasuje do profilu piłkarza, którego Mourinho potrzebuje do realizacji swojej taktyki.

Co ciekawe, 65-krotny reprezentant Portugalii nigdy nie występował w rodzimej lidze. Guerreiro urodził się we Francji, a w trakcie kariery grał kolejno w INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient oraz Borussii Dortmund. Od 2023 roku z powodzeniem reprezentuje barwy Bayernu Monachium, gdzie ceniony jest za inteligencję boiskową i wszechstronność. Jego wartość rynkowa wynosi aktualnie około 8 milionów euro.