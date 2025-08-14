Raków ustalił cenę za Brunesa. Borek ujawnił kwotę

Jonatan Brunes unika gry w barwach Rakowa Częstochowa. Mateusz Borek ujawnił, że Medaliki mogą sprzedać napastnika, ale za kwotę wyższą niż 4,5 mln euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Brunes wyceniony przez Raków – oferty poniżej 4,5 mln euro będą odrzucane

Raków Częstochowa w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji rywalizuje z Maccabi Hajfą. W pierwszym meczu w składzie Medalików zabrakło największej gwiazdy zespołu, czyli Jonatana Brunesa. Norweg zgłosił problemy zdrowotne, lecz badania nie wykazały żadnego urazu. Podobnie sytuacja wygląda przed rewanżem. Marek Papszun potwierdził, że Norweg jest zdrowy, ale zgłosił brak gotowości.

Zachowanie 24-latka odbiło się szerokim echem w polskich mediach. Eksperci otwarcie krytykują kuzyna Erlinga Haalanda, nie przebierając w słowach. W ostrym tonie wypowiedział się o nim m.in. Artur Wichniarek. „Dzisiaj w futbolu całowanie herbu po zdobytej bramce można sobie w d..ę wsadzić. To jest tak: przyjdzie jeden, naobiecuje mu parę euro więcej i od razu się odwracają. Od razu chcą odejść” – powiedział.

Negatywnie o piłkarzu jednym z programów na Kanale Sportowym wypowiadał się także Mateusz Borek. Jednocześnie dziennikarz zdradził, za ile Raków Częstochowa byłby skłonny sprzedać napastnika. „Ja słyszę, że on w wielu klubach miał swój świat. Jest zawodnikiem, który nie lubi konkurencji. Może mu nie pasuje, że jest Rocha, Makuch. Wygrał rywalizację, ale jemu cały czas coś nie pasuje. Ciężko mieć wizję budowania ataku na takim gościu” – zaczął. „Z tego co słyszę, kwota poniżej 4,5 mln euro nie interesuje Rakowa” – dodał Borek.

Jonatan Braut Brunes przeniósł się do Rakowa przed sezonem 2024/2025 na zasadzie wypożyczenia. Po zakończeniu kampanii Medaliki wykupiły go z OH Leuven za kwotę 2 milionów euro. Do tej pory rozegrał w klubie 37 meczów, zdobywając 18 bramek.