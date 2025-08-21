Raków, Widzew czy Legia? Ten klub Ekstraklasy wydał najwięcej na transfery

Widzew Łódź, Raków Częstochowa i Legia Warszawa to kluby, które nie oszczędzały na transferach tego lata. Sprawdźmy, jak się prezentuje aktualny ranking drużyn Ekstraklasy pod względem wydatków na wzmocnienia.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun, Żeljko Sopić i Edward Iordanescu

Raków Częstochowa rozbił bank. Transfery warte prawie 6 mln euro

W gronie polskich klubów najwięcej na transfery wydał Raków Częstochowa. W momencie publikacji częstochowianie przeznaczyli na wzmocnienia aż 5,82 miliona euro. Taki wynik na miarę Ekstraklasy może robić wrażenie.

Najdroższym zawodnikiem, który dołączył do drużyny Marka Papszuna, jest Jonatan Braut Brunes. Norweg spędził w klubie cały poprzedni sezon, ale wówczas przebywał na wypożyczeniu. Po owocnych kilkunastu miesiącach częstochowianie zdecydowali się wykupić napastnika za 2 miliony euro. Na uwagę zasługują także transakcje z udziałem Tomasza Pieńki (1,5 mln euro), Karola Struskiego (1 mln euro) oraz Oskara Repki (700 tys. euro).

Widzew i Legia też nie oszczędzały

Drugi w zestawieniu jest Widzew Łódź, który złapał finansowy oddech po przejęciu przez nowego właściciela. Widzewiacy na transfery wydali do tej pory 4,63 miliona euro, a najdroższym piłkarzem jest Mariusz Fornalczyk pozyskany za 1,5 miliona euro. Nieco mniej kosztował Stelios Andreou, za którego zapłacono 1,3 miliona.

Podium tego rankingu uzupełnia Legia Warszawa. Największą część wydatków stołecznego klubu stanowi sprowadzenie Milety Rajovicia z Watford. Duńczyk przeniósł się do Ekstraklasy za 3 miliony euro i w ten sposób stał się najdroższym kupionym zawodnikiem w historii ligi. Oprócz tego Legioniści przeznaczyli 1,2 miliona euro na transfer Damiana Szymańskiego.

Ranking klubów Ekstraklasy pod względem wydatków na transfery

Raków, Widzew i Legia tworzą podium klubów Ekstraklasy pod względem wydatków. Tuż za tymi drużynami znajduje się Lech Poznań, a tak prezentuje się pełna lista zespłów w rankingu:

Raków Częstochowa – 5,82 miliona euro Widzew Łódź – 4,63 miliona euro Legia Warszawa – 4,2 miliona euro Lech Poznań – 3,4 miliona euro Korona Kielce – 1,84 miliona euro Pogoń Szczecin – 1,24 miliona euro GKS Katowice – 1 milion euro Górnik Zabrze – 901 tysięcy euro Zagłębie Lubin – 850 tysięcy euro Lechia Gdańsk – 500 tysięcy euro Cracovia – 500 tysięcy euro Jagiellonia Białystok – 490 tysięcy euro Motor Lublin – 400 tysięcy euro Radomiak Radom – 385 tysięcy euro Piast Gliwice – 100 tysięcy euro Wisła Płock – 0 euro (brak danych o kwotach) Arka Gdynia – 0 euro (brak danych o kwotach) Bruk-Bet Termalica Nieciecza – 0 euro (brak danych o kwotach)

Kwoty transferowe według: Transfermarkt.

Do kiedy trwa okno transferowe w Ekstraklasie?

Okno transferowe w PKO BP Ekstraklasie rozpoczęło się 1 lipca i zakończy się 8 września. Wyjątek stanowią drużyny grające w europejskich pucharach – dla nich możliwość przeprowadzania transferów otworzyła się już 20 czerwca 2025 roku, ale zamknie się w tym samym terminie, czyli 8 września.