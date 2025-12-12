Raków tym razem go nie zatrzyma? Strzela jak na zawołanie!

11:48, 12. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Raków Częstochowa latem nie zgodził się na sprzedaż Jonatana Brunesa. Napastnik utrzymuje znakomitą formę. O jego przyszłości mówi Artur Płatek w wywiadzie dla "Przegląd Sportowy Onet".

Piłkarze Rakowa
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków dostanie za niego wielkie oferty? Wkrótce się to wyjaśni

Raków Częstochowa od kilku tygodni radzi sobie fantastycznie, a spora w tym zasługa Jonatana Brunesa, który jest nie do zatrzymania. We wszystkich rozgrywkach uzbierał już 16 bramek, a serią kolejnych trafień potwierdził, że jest niekwestionowanym liderem całej ofensywy.

Latem Raków miał problem z Brunesem, który był zainteresowany transferem do Czech. Do Częstochowy spłynęła oferta na poziomie kilku milionów euro, ale została ona odrzucona. Klub przekonał napastnika do pozostania, a ten wkrótce wrócił do strzelania. W tym sezonie prezentuje życiową dyspozycję, dlatego zimą Medaliki znów mogą stoczyć o niego bój.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Legii Warszawa
Legia skomplikowała sytuację Polski w rankingu UEFA
Marek Papszun
Papszun skomentował blamaż Legii. „Duża niespodzianka”
Marek Papszun
Papszun odsłonił kulisy. „Raków nie ma limitu”

Znacząco wzrosła wycena Brunesa na portalu „Transfermarkt”, która wynosi teraz sześć milionów euro. Raków z pewnością będzie za niego oczekiwał wielkich pieniędzy. Czy transfer zimą jest przesądzony? W klubie oczywiście liczą, że ten nie zdecyduje się na przeprowadzkę.

– Nie jest powiedziane, że Jony odejdzie, bo nasze ustalenia są konkretne, jasne, nie ma w nich niedomówień. Widać, że wbrew temu, co utrzymywali niektórzy, dobrze się czuje w Rakowie. Gra dobrze, zna nasz wspólny cel i swój cel indywidualny. Nie wiemy, czy ktoś w ogóle przyjdzie z ofertą, a jeśli tak, to na jaką kwotę. Okienko jeszcze nie zostało otwarte, więc zobaczymy, co się wydarzy. Gdy popatrzymy na wczorajszą i dzisiejszą wycenę Norwega na portalu transfermarkt, to widać, jak wzrosła jego wartość – wyjaśnia Artur Płatek w wywiadzie dla „Przegląd Sportowy Onet”.