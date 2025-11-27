Raków trafił w „dziesiątkę”! Sensacyjny transfer się obronił

21:41, 27. listopada 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa latem wymienił Dawida Drachala na napastnika Jagiellonii Białystok. Lamine Diaby-Fadiga odżył w nowych barwach i potwierdził, że władze Medalików miały nosa.

Lamine Diaby Fadiga
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lamine Diaby Fadiga

Diaby-Fadiga potrzebował transferu do Rakowa. Co za skuteczność

Raków Częstochowa latem sfinalizował zaskakującą wymianę z Jagiellonią Białystok. Ekipę Adriana Siemieńca wzmocnił Dawid Drachal, zaś do Medalików dołączył Lamine Diaby-Fadiga. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to klub z Podlasia lepiej wyjdzie na tej transakcji, bowiem młodzieżowy reprezentant Polski wciąż uchodzi za duży talent i ma przed sobą ciekawą przyszłość. Były już napastnik Jagiellonii potwierdził natomiast, że potrzebował współpracy z Markiem Papszunem, pod wodzą którego radzi sobie znakomicie.

Diaby-Fadiga w czwartek ustrzelił hattricka w rywalizacji z Rapidem Wiedeń. Może pochwalić się znakomitymi statystykami, bowiem po tym spotkaniu ma w sumie na koncie już jedenaście bramek dla Rakowa. Wygląda to jeszcze lepiej, jeśli przełoży się to na rozegrane minuty, gdyż Papszun tylko osiem razy dawał mu grać od pierwszej minuty.

Szkoleniowiec Rakowa znalazł mu nową pozycję, gdyż w obecnym systemie występuje najczęściej jako jedna z „dziesiątek”, za plecami Jonatana Brunesa. Dzięki temu może częściej operować piłką i wykorzystywać dobre wyszkolenie techniczne. Diaby-Fadiga jest świetnym przykładem tego, że nie należy definitywnie skreślać piłkarza, któremu nie wyszło w jednym środowisku. Pobyt w Jagiellonii był dla niego nieudaną przygodą, ale w Rakowie radzi sobie znakomicie.

POLECAMY TAKŻE

Jonatan Brunes
Legia w wielkich tarapatach, dobre pozycje Rakowa i Jagiellonii. Tabela Ligi Konferencji
Afimico Pululu oraz Pa Konate
Jagiellonia biła głową w mur. Pululu wziął sprawy w swoje ręce [WIDEO]
Lamine Diaby-Fadiga
Fadiga bohaterem Rakowa. A w dniu podpisania umowy odezwał się telefon, który mógł wszystko zmienić [NASZ NEWS]