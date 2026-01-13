Raków traci ważnego piłkarza. Transfer lada moment

Peter Barath opuści Raków Częstochowa w zimowym oknie transferowym. Pomocnik przeniesie się do Czech, gdzie podpisze kontrakt z Sigmą Ołomuniec - informuje serwis Meczyki.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Barath odchodzi z Rakowa! Podpisze kontrakt w Czechach

Peter Barath trafił do Rakowa Częstochowa w styczniu 2024 roku. Medaliki po zakończeniu wypożyczenia, zainwestowali ok. milion euro w pomocnika, który wcześniej bronił barw węgierskiego Ferencvarosu. Gdy trenerem był Marek Papszun, 23-latek pełnił kluczową rolę w pierwszym składzie. Łącznie dla drużyny spod Jasnej Góry rozegrał 64 spotkania, w których zdobył 5 goli.

Licznik występów Baratha w Częstochowie prawdopodobnie się nie zmieni. Od dłuższego czasu trwają rozmowy w sprawie sprzedaży reprezentanta Węgier. Zainteresowanie jest duże, ale faworytem wydaje się Sigma Ołomuniec. Z najnowszych informacji wynika, że transfer to tylko kwestia czasu. Negocjacje są na ostatniej prostej, a Raków i Sigma niebawem osiągną porozumienie.

W związku z tym Barath przeniesie się do Czech, gdzie z resztą przebywa już na testach medycznych. Kwota transferu nie jest jeszcze znana. Obie drużyny wciąż dopinają ostatnie szczegóły, po których zapewne nastąpi ogłoszenie transferu.

Niedawno w Częstochowie doszło do ważnych zmian. Z klubem pożegnał się nie tylko Marek Papszun, ale również Piotr Obidziński. Nowym trenerem został Łukasz Tomczyk. Z kolei nazwisko prezesa nie zostało jeszcze podane. Obowiązki przejął jednak Wojciech Cygan.