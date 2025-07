Raków sprowadzi polskiego bramkarza. Prosto z Anglii!

Konrad Świerad / Alamy Na zdjęciu: Oliwier Zych

Raków z nowym golkiperem

Apostolos Konstantopoulos, Karol Struski, Oskar Repka, a take Lamine Diaby-Fadiga – to nowi zawodnicy w szeregach wicemistrzów Polski. Wszystko wskazuje na to, że Raków Częstochowa jeszcze nie zakończył kompletowania kadry. Teraz Medaliki finalizują transfer bramkarza. Nowym golkiperem ekipy z zondacrypto Arena zostanie Oliwier Zych.

Tomasz Włodarczyk ujawnił, iż Raków wypożyczy 21-latka z Aston Villi na sezon 2025/25. Chociaż Zych otrzymał oferty z Championship, to jednak wybrał propozycję z Ekstraklasy. Dla wychowanka akademii Arki Gdynia i Zagłębia Lubin będzie to powrót do ojczyzny po roku od ostatniego występu na boiskach krajowej elity. W sezonie 2023/24 zaliczył 26 meczów w koszulce Puszczy Niepołomice. Siedem razy udało mu się zachować czyste konto.

W tej chwili Raków dysponuje czterema golkiperami. W kadrze pozostają Kacper Trelowski, Muhamed Sahonović, Jakub Mądrzyk i Jakub Rajczykowski. Zych ma walczyć z Trelowskim o bluzę z numerem 1, jednak nie można wykluczyć, że wychowanek częstochowian odejdzie z klubu.