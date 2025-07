Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków walczy o napastnika z La Liga 2

Legia Warszawa i Raków Częstochowa rywalizują o najważniejsze trofea w Polsce od kilku sezonów. Oba te klubu właściwie co sezon wymieniane są w gronie kandydatów do zwycięstwa w PKO Ekstraklasie lub Pucharze Polski. Czasami jednak potyczka ta wychodzi poza boisko i przenosi się na walkę o piłkarzy. Tym razem jest podobnie.

Jakiś czas temu Legia Warszawa interesowała się niejakim Ivanem Barbero. Hiszpański napastnik z Liga Liga 2 był na celowniku stołecznego klubu, ale wiadomo, że ten ruch nie dojdzie do skutku. Piłkarz może jednak trafić do PKO Ekstraklasy. Według informacji przekazanych przez serwis „dxtcampeon.com”, zainteresowany pozyskaniem Barbero jest Raków Częstochowa. Co więcej, w tej sprawie mają już trwać rozmowy i negocjacje.

Ivan Barbero w minionym sezonie rozegrał dla zespołu Deportivo de La Coruna w sumie 37 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. Łącznie na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej 26-latek ma łącznie 78 występów i 9 goli oraz pięć asyst. Hiszpan wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 700 tysięcy euro, a jego umowa z obecnym klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Zobacz także: Jagiellonia potwierdza transfer. To następca Mateusza Skrzypczaka