Raków finalizuje transfer za 1,5 mln euro. Cygan potwierdził!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Duży transfer Rakowa. To już ostatnia prosta

Raków Częstochowa rywalizował z Lechem Poznań o utalentowanego piłkarza Zagłębia Lubin. Wygląda na to, że Tomasz Pieńko faktycznie dołączy do ekipy Marka Papszuna. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl informował, że czekają go testy medyczne, po których podpisze kontrakt z nowym klubem. Medaliki mają za niego zapłacić 1,5 mln euro plus bonusy.

Jak do tych doniesień podchodzą w Częstochowie? Po meczu eliminacji Ligi Konferencji Wojciech Cygan potwierdził, że Pieńko faktycznie jest coraz bliżej przenosin do Rakowa, ale nie chciał przesądzać, że tak faktycznie się wydarzy. Podpis nie został jeszcze złożony.

– Jeśli chodzi o sprawy formalne, to w momencie, gdy kontrakt jest podpisany, oficjalnie ogłaszamy transfer. Jesteśmy na etapie rozmów. Nie jest tajemnicą, że ta wizyta nie była przypadkowa. Na razie nie ma co komentować, bo wiemy, że czasami transfery potrafiły wywrócić się na ostatniej prostej – przekazał Cygan w rozmowie dla sport.tvp.pl.

21-letni Pieńko ma za sobą najlepszy sezon w Ekstraklasie. W 30 meczach zdobył siedem bramek oraz dwie asysty, będąc przy tym twarzą całej ofensywy Zagłębia Lubin. Transferem do Rakowa chce postawić kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze. Teraz będzie mógł walczyć o najwyższe cele na krajowym podwórku oraz sprawdzi się w europejskich pucharach.