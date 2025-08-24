Raków Częstochowa sprzedał zawodnika do Włoch. Wielki talent w Serie A

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Karol Goralczyk przeniósł się do Torino

Raków Częstochowa wciąż jest w grze o fazę ligową Ligi Konferencji . Po minimalnym zwycięstwie (1:0) na własnym stadionie nad bułgarską Ardą Kyrdżali drużyna spod Jasnej Góry jest bliżej upragnionego awansu. Nadal niejasna jest przyszłość Jonatana Brunesa, najskuteczniejszego zawodnika zespołu, który ma na stole atrakcyjne oferty transferowe. Norweg wrócił po kilkutygodniowej absencji do kadry meczowej.

W niedzielę częstochowski klub ogłosił natomiast odejście jednego z największych talentów akademii. 16-letni Karol Goralczyk, uznawany za jeden z najbardziej obiecujących młodych bramkarzy w Polsce, przeniósł się na stałe do włoskiego Torino FC. Serwis Meczyki.pl ujawnił, że polski klub za młodego golkipera otrzymał około 250 tysięcy euro.

Goralczyk trafił do Częstochowy w styczniu 2023 roku z Odry Wodzisław Śląski. W barwach Rakowa systematycznie rozwijał się w drużynach młodzieżowych, a miniony sezon spędził głównie w rezerwach, gdzie zaliczył 18 występów. Jego solidne występy nie umknęły uwadze zagranicznych skautów, a ostatecznie przekonały do siebie przedstawiciela klubu z Serie A.

Młody golkiper ma już na koncie występy w reprezentacjach Polski U-15 i U-16, a transfer do Torino to dla niego ogromna szansa na rozwój w jednej z najmocniejszych lig Europy. Dla Rakowa to kolejny dowód na skuteczność akademii, która potrafi wychować zawodników gotowych na zagraniczne wyzwania.