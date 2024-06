fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Raków szuka nowego bramkarza

Raków Częstochowa ma ambitne plany, aby wrócić w przyszłym sezonie do walki o najwyższe cele. Na ławce znów będzie zasiadał Marek Papszun, który odszedł z klubu po kampanii 2022/2023. Władze Medalików mają do rozwiązania problem, jaki powstał po sprzedaży Vladana Kovacevicia do Sportingu. Żaden z bramkarzy, którzy obecnie są w kadrze zespołu, nie prezentuje najprawdopodobniej wystarczającego poziomu, aby być numerem jeden między słupkami. Raków szuka więc kogoś, na kim mógłby opierać całą grę defensywną.

Tomasz Włodarczyk poinformował, że jednym z kandydatów jest Mateusz Kochalski, który został uznany najlepszym bramkarzem Ekstraklasy sezonu 2023/2024. Medaliki są po słowie ze Stalą Mielec, która ma bardzo jasne oczekiwania – chce za swojego zawodnika dokładnie milion euro. Raków w swojej historii przeprowadzał już droższe transfery, więc nie jest to dla niego przeszkoda nie do przeskoczenia.

23-letni Kochalski ma za sobą fantastyczny sezon, znacząco pomagając Stali Mielec w utrzymaniu w Ekstraklasie. Rozegrał 33 mecze w lidze, dziewięciokrotnie zachowując czyste konto. Wydaje się, że latem czeka go duży transfer, gdyż zainteresowania jego usługami nie brakuje. Czy wychowanek Legii Warszawa wyląduje w Rakowie?

