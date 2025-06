Raków Częstochowa oficjalnie poinformował o definitywnym rozstaniu z zawodnikiem. Lazaros Lamprou został sprzedany do greckiego Volos FC.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lazaros Lamprou

Raków pożegnał Lamprou. Grek został sprzedany

Raków Częstochowa przed rokiem sprowadziła Lazarosa Lamprou. Kibice bardzo długo wyczekiwali tego ruchu, widząc w nim potencjalną gwiazdę. Skrzydłowy przybył do Ekstraklasy z holenderskiego Excelsior, wcześniej występując chociażby w rodzimych Panathinaikosie czy PAOK-u Saloniki. Od początku nie było mu jednak po drodze z Markiem Papszunem. Lamprou miał spore problemy, aby wpasować się do systemu pracy szkoleniowca oraz samej specyfiki polskiej ligi.

Jesienią Lamprou rozegrał w sumie osiem spotkań dla Rakowa, przebywając na boiskach Ekstraklasy niespełna 250 minut. W poszukiwaniu korzystnego rozwiązania częstochowianie postanowili zimą wypożyczyć go do innej ekipy. Zgłosiło się po niego Volos FC, gdzie nieco się odbudował. W rundzie wiosennej ustrzelił w sumie cztery bramki, dokładając do tego dwie asysty.

Zobacz również: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Jego przyszłość w Rakowie stała pod znakiem zapytania. Wreszcie pojawił się oficjalny komunikat o definitywnym zakończeniu tej przygody. Lamprou został wykupiony przez Greków, którzy do tej pory korzystali z niego w ramach wypożyczenia.

Lazaros Lamprou odchodzi z Rakowa Częstochowa i na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do greckiego Volos FC.



👉 https://t.co/2uDpTHDLSH



Dziękujemy, Lazaros. Życzymy powodzenia w dalszej karierze! 👊 pic.twitter.com/jodCgwg6vf — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 17, 2025

Tym działaniem Raków przyznał się do transferowej wpadki. Lamprou miał zostać liderem ofensywy, a tymczasem spędził w klubie raptem kilka miesięcy.