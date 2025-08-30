Brunes przebiera nogami. Raków nie daje zgody na transfer

Raków nie dotrzymuje słowa? Brunes chce transferu
Jonatan Brunes został tego lata wykupiony za dwa miliony euro. Raków Częstochowa ma jednak wyraźny problem ze snajperem. W pewnym momencie odsunięto go od drużyny, choć powodem nie był konflikt z Markiem Papszunem. Wydawało się, że wszelkie spory zostały już zażegnane, gdyż przywrócono go do gry. Dla Brunesa priorytetem wciąż jest natomiast opuszczenie Ekstraklasy, a decyzje Rakowa go rozczarowują.
W grze o zawodnika jest Slavia Praga, co potwierdził nawet jej trener. Brunes to cel transferowy czeskiej ekipy, ale Raków niespecjalnie chce go sprzedawać. Grzegorz Rudynek na portalu X ujawnił, jak do tego podchodzi sam gwiazdor, który twierdzi, że klub nie dotrzymuje danego słowa. Częstochowianie mieli mu obiecać, że zgodzą się na sprzedaż, jeśli na stole pojawi się oferta w wysokości 5 milionów euro.
Raków publicznie komunikował, że transfer Brunesa tego lata nie wchodzi w grę. Być może jest to próba podbicia ceny, ponieważ trudno sobie wyobrazić, aby Norweg na dalszym etapie sezonu nie robił problemów i zwyczajnie zaakceptował wolę wicemistrza Polski.
W tym sezonie Brunes zagrał siedem razy i strzelił cztery bramki. Opuścił dwumecz z Maccabi Hajfą, a wrócił do gry przy okazji ostatniej rywalizacji z Ardą Kyrdżali.