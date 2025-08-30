Brunes przebiera nogami. Raków nie daje zgody na transfer

11:11, 30. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Źródło: Grzegorz Rudynek [X]

Raków Częstochowa wciąż ma problemy z Jonatanem Brunesem. Napastnik liczy na transfer, ale klub blokuje jego odejście. Walczy o niego Slavia Praga - informuje Grzegorz Rudynek.

Jonatan Brunes
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Raków nie dotrzymuje słowa? Brunes chce transferu

Jonatan Brunes został tego lata wykupiony za dwa miliony euro. Raków Częstochowa ma jednak wyraźny problem ze snajperem. W pewnym momencie odsunięto go od drużyny, choć powodem nie był konflikt z Markiem Papszunem. Wydawało się, że wszelkie spory zostały już zażegnane, gdyż przywrócono go do gry. Dla Brunesa priorytetem wciąż jest natomiast opuszczenie Ekstraklasy, a decyzje Rakowa go rozczarowują.

W grze o zawodnika jest Slavia Praga, co potwierdził nawet jej trener. Brunes to cel transferowy czeskiej ekipy, ale Raków niespecjalnie chce go sprzedawać. Grzegorz Rudynek na portalu X ujawnił, jak do tego podchodzi sam gwiazdor, który twierdzi, że klub nie dotrzymuje danego słowa. Częstochowianie mieli mu obiecać, że zgodzą się na sprzedaż, jeśli na stole pojawi się oferta w wysokości 5 milionów euro.

Raków publicznie komunikował, że transfer Brunesa tego lata nie wchodzi w grę. Być może jest to próba podbicia ceny, ponieważ trudno sobie wyobrazić, aby Norweg na dalszym etapie sezonu nie robił problemów i zwyczajnie zaakceptował wolę wicemistrza Polski.

W tym sezonie Brunes zagrał siedem razy i strzelił cztery bramki. Opuścił dwumecz z Maccabi Hajfą, a wrócił do gry przy okazji ostatniej rywalizacji z Ardą Kyrdżali.