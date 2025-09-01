Raków otrzymał wielką ofertę za Brunesa. Gwiazdor chce odejść

Jonatan Brunes naciska na transfer jeszcze przed końcem letniego okienka. Gwiazdą Rakowa Częstochowa mocno interesuje się Slavia Praga, która złożyła dużą ofertę - informuje Tomasz Włodarczyk.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Brunes czeka na zgodę Rakowa. Duża oferta na stole

Raków Częstochowa najpierw wypożyczył Jonatana Brunesa, a po udanym sezonie wykupił go za dwa miliony euro. Napastnik dobrze wkomponował się do systemu Marka Papszuna, a do tego dokładał kluczowe bramki. Zaraz po transferze definitywnym pojawiły się niepokojące sugestie, że jeszcze w tym samym okienku gwiazdor chce opuścić Polskę i grać dla innego klubu.

Jego zachowanie w kolejnych tygodniach to potwierdziło. Brunes zaczął sezon z przytupem, ale potem został odsunięty od drużyny. Choć Marek Papszun zapowiedział, że konflikt jest już zażegnany, a Norweg ponownie znalazł się w kadrze meczowej, jego przyszłość w Częstochowie znajduje się pod znakiem zapytania.

Wszystko za sprawą zainteresowania ze strony Slavii Praga. Trener czeskiego klubu otwarcie przyznawał, że ten pracuje nad transferem Brunesa. Sam zawodnik jest chętny, aby się tam przenieść i czeka na zgodę Rakowa Częstochowa. Do tej pory nie otrzymał „zielonego światła”, bowiem wicemistrzowie Polski chcą najpierw się zabezpieczyć i ściągnąć jego następcę. Slavia oferuje sześć milionów euro – byłaby to druga największa sprzedaż w historii częstochowian.

🚨 Slavia Praga ma oferować za Jonatana Brauta Brunesa już 6 milionów euro! Byłaby to druga najwyższa sprzedaż Rakowa Częstochowa.



Czesi chcą zarejestrować zawodnika do gry w pucharach, a Raków musiałby mieć zabezpieczenie. Czas do wtorku.



Brunes chce odejść. Napięta sytuacja. pic.twitter.com/F8LlBnpcjb — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 31, 2025

Brunes nie jest zadowolony z całej sytuacji. Uważa, że Raków nie dotrzymuje słowa, gdyż miał obiecaną sprzedaż w przypadku ofert na poziomie minimum pięciu milionów euro.