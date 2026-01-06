Sterling chce zmienić klub. Odrzucił kolejną ofertę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling nie spieszy się z odejściem z Chelsea

Chelsea sprowadziła Raheema Sterlinga latem 2022 roku z Manchesteru City za około 56 milionów euro. Dziś wszystko wskazuje na to, że 31-letni skrzydłowy nie wiąże już przyszłości ze Stamford Bridge, choć sam zawodnik nie zamierza podejmować pochopnych decyzji.

Sterling będzie uważnie analizował dostępne opcje w trakcie styczniowego okna transferowego. Jedno jest jednak pewne. Wbrew pojawiającym się spekulacjom, Anglik nie znajduje się obecnie na radarze Newcastle United. Skrzydłowy ostatni raz wystąpił w barwach Chelsea jeszcze w okresie przygotowawczym przed sezonem 2025/2026.

Minione rozgrywki Sterling spędził na wypożyczeniu w Arsenalu, a po powrocie na Stamford Bridge trafił do grupy zawodników przeznaczonych do odejścia. Choć Enzo Maresca nie jest już trenerem Chelsea, a jego miejsce zajął Liam Rosenior, sytuacja Sterlinga nie uległa zmianie.

Sam piłkarz jest zdecydowany na opuszczenie Chelsea, nie chce kolejnego wypożyczenia. Najbardziej konkretne rozmowy prowadzone są obecnie z Fulham. Klub z Craven Cottage wykazuje spore zainteresowanie Sterlingiem. Nie brakuje również innych chętnych z Premier League, dlatego najbliższe tygodnie zapowiadają się ciekawie dla przyszłości doświadczonego skrzydłowego.

Zainteresowanie Sterlingiem wykazywało także Crystal Palace, jednak niedawne sprowadzenie Brennana Johnsona z Tottenhamu znacząco zmniejszyło szanse na realizację tego kierunku. Co ciekawe, na początku stycznia odrzucił ofertę z West Hamu, który broni się przed spadkiem z Premier League.