Juventus zagiął parol na wahadłowego. Imponuje formą w Serie A

Rafik Belghali imponuje wysoką dyspozycją na boiskach Serie A. Jego znakomita postawa nie umknęła uwadze między innymi Juventusu - ujawnił Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Rafik Belghali na radarze Juventusu

Juventus podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego planuje wzmocnić skład. Trener ekipy Bianconerich – Luciano Spalletti – poprosił władze turyńskiego klubu o zwiększenie rywalizacji na kilku pozycjach. 66-letni szkoleniowiec liczy między innymi na sprowadzenie nowego prawego obrońcy, który podniesie jakość gry w formacji defensywnej. Niewykluczone, że Stara Dama spróbuje w tym celu osłabić jednego ze swoich ligowych rywali.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Juventusu znalazł się bowiem Rafik Belghali. 23-letni wahadłowy na co dzień przywdziewa koszulkę Hellasu Werona, gdzie imponuje wysoką dyspozycją. Jego znakomita forma nie umknęła również uwadze Romy oraz Milanu, których wysłannicy także monitorują grę defensora.

Dziewięciokrotny reprezentant Algierii występuje w drużynie z Werony od sierpnia 2025 roku, kiedy trafił na Stadio Marcantonio Bentegodi za około 2 miliony euro z KV Mechelen. W trwającym sezonie rozegrał 19 spotkań i zdobył 2 bramki, choć obecnie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 7 milionów euro. Kontrakt zawodnika z Hellasem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.