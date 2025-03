fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao (w środku)

Leao rozchwytywany. Chelsea wyda olbrzymie pieniądze?

Rafael Leao występuje na San Siro od 2019 roku. W tym czasie znacząco się rozwinął, stając się wielką gwiazdą Serie A i jednym z najciekawszych skrzydłowych na całym świecie. Portugalczyk miał wiele okazji, aby pożegnać się z Milanem, ale do tej pory był mu wierny. Wydaje się jednak, że tego lata może być inaczej, bowiem to włoski gigant zmienił nastawienie – kolejny rozczarowujący sezon skłania go do przeprowadzenia kadrowej rewolucji. Na wylocie są największe gwiazdy, w tym właśnie Leao, na którym można zarobić pokaźną sumę.

Najbardziej prawdopodobna zdaje się być przeprowadzka Portugalczyka do Premier League. Tam generuje zdecydowanie największe zainteresowanie, a kluby nie mają problemu z tak dużym wydatkiem. Na faworyta wyrosła Chelsea, która zabiega o niego od bardzo dawna. “Fichajes” informuje, że ruszyły już rozmowy między stronami, a letni transfer jest możliwy do zrealizowania.

Milan nie odstraszył The Blues wyceną swojego czołowego piłkarza. Transfer Leao może kosztować nawet 100 milionów euro, na co wpływa ważna do połowy 2028 roku umowa.

W tym sezonie Leao zbierał dziesięć bramek i osiem asyst w 38 występach. Swego czasu jego znakomita dyspozycja pomogła Milanowi w zdobyciu mistrzowskiego tytułu. Na San Siro brak mu regularności – świetne mecze przeplata znacznie gorszymi. Jeśli ustabilizuje formę strzelecką, może być jednym z najlepszych na świecie.