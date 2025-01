Radomiak znalazł nowego napastnika. Klub już finalizuje transfer

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Abdoul Tapsoba trafi do Radomiaka Radom

Radomiak Radom w zimowym okienku transferowym stracił Leonardo Rochę, który przeszedł do Rakowa Częstochowa. Portugalczyk z 11 trafieniami jest współliderem klasyfikacji strzelców, dlatego też Zieloni intensywnie szukali jego następcy. Jak się okazuje wybór padł na Abdoula Tapsobę.

23-latek we wrześniu ubiegłego roku przeniósł się ze Standardu Liege do tureckiego Adanasporu. Jak poinformował serwis Weszło.com, zawodnik zdecydował się na rozwiązanie kontraktu z klubem z powodu zaległości finansowych. Dziennikarz dodał, że napastnik jest już w drodze do Polski, by sfinalizować transfer.

Tapsoba dwa razy brał udział w Pucharze Narodów Afryki, a dla reprezentacji Burkina Faso rozegrał 28 meczów. Ponadto w kadrze narodowej strzelił pięć goli. Przez cztery miesiące był związany z drugoligowym zespołem w Turcji. W barwach Adanasporu zdołał strzelić jednego gola w 10 rozegranych potyczkach. Wcześniej Tapsoba był związany m.in. z Amiens SC i Sheriffem Tyraspol.

Przypomnijmy, że w Radomiu w trakcie przerwy zimowej miała miejsce zmiana na ławce trenerskiej. Bruno Baltazara zastąpił Joao Henriques. 52-letni Portugalczyk zadebiutuje w oficjalnym meczu przeciwko Jagiellonii Białystok (2 lutego, godz. 14:45) w ramach 19. kolejki PKO Ekstraklasy.