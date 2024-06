Radamel Falcao po wygaśnięciu umowy z Rayo Vallecano zdecydował się na powrót do ojczyzny. 38-letni napastnik podpisał półroczną umowę z Millonarios FC.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Radamel Falcao

Transfery. Radamel Falcao wrócił do ojczyzny

Radamel Falcao mimo 38 lat na karku, nie ma zamiaru kończyć piłkarskiej kariery. Środkowy napastnik po wygaśnięciu umowy z Rayo Vallecano zdecydował się na powrót do ojczyzny. O pozyskaniu 105-krotnego reprezentanta Kolumbii oficjalnie poinformował tamtejszy klub, Millonarios FC. Bardzo doświadczony zawodnik z rodzimym zespołem związał się półrocznym kontraktem, obowiązującym do końca grudnia 2024 roku, z opcją przedłużenia umowy o kolejną kampanię.

✍️Ⓜ️✨ Millonarios FC informa que Radamel Falcao García firmó con el Embajador y cumplirá su sueño… ¡EL SUEÑO DE TODOS! 🐅💙🔥 @FALCAO #FalcaoDeMillonarios@CervezaAndinaCo 🍻 pic.twitter.com/P1VoK6XWzW — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 20, 2024

Radamel Falcao wraca zatem do Kolumbii po kilkunastu latach – słynny piłkarz karierę rozpoczynał w macierzystej ekipie, Lanceros Boyaca. Skuteczny napastnik w 2005 roku przeprowadził się do Argentyny, gdzie przez cztery sezony przywdziewał koszulkę River Plate. Posiadający bardzo bogate CV snajper następnie występował w FC Porto, Atletico Madryt, AS Monaco, Manchesterze United, Chelsea, Galatasaray Stambuł, a jego ostatnim klubem było hiszpańskie Rayo Vallecano.

Kolumbijski atakujący podczas kariery rozegrał łącznie 595 meczów, strzelił 307 goli i zanotował 54 asysty. Millonarios FC to szesnastokrotny mistrz Kolumbii, trzykrotny zdobywca Pucharu Kolumbii oraz dwukrotny zwycięzca Superpucharu Kolumbii. Radamel Falcao jest wyceniany na 800 tysięcy euro.