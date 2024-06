fot. Pressfocus Na zdjęciu: Borja Galan

GKS Katowice wzmacnia się przed grą w Ekstraklasie

GKS Katowice odniósł w sezonie 2023/2024 olbrzymi sukces. Nikt nie planował walki o awans do Ekstraklasy, zwłaszcza po dość słabym początku kampanii. Runda wiosenna była jednak praktycznie bezbłędna, więc GieKSie udało się na finiszu wyprzedzić Arkę Gdynia i zakończyć ligowe rozgrywki na drugiej lokacie, co dało bezpośredni awans do elity.

Klub z Katowic nie chce, aby pobyt w Ekstraklasie potrwał tylko jeden sezon, więc zamierza latem poważnie się wzmocnić. W czwartek sfinalizowano transfer definitywny gwiazdy I Ligi. Do drużyny dołączył Borja Galan, z którym podpisano dwuletni kontrakt.

Galan już zimą był łączony z przeprowadzką do Ekstraklasy. Hiszpanem poważnie interesował się Górnik Zabrze, lecz koniec końców operacja nie została sfinalizowana. Lider Odry Opole nie przedłużył natomiast wygasającej 30 czerwca 2024 roku umowy, co zwiastowało nadchodzący transfer. Ostatecznie sięgnął po niego GKS Katowice. Hiszpan w sezonie 2023/2024 zgromadził osiem bramek oraz siedem asyst w 33 meczach pierwszej ligi.

Galan przebywa w Polsce od początku 2023 roku. Odra Opole była jego pierwszym zagranicznym klubem, gdyż wcześniej był związany jedynie z ekipami z rodzimej Hiszpanii.

