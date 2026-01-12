Borussia zagięła parol na zdolnego Holendra. Bije się o niego pół Europy

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac - trener Borussii Dortmund

Quinten Timber przykuł uwagę Borussii Dortmund

Borussia Dortmund od lat słynie z doskonałego skautingu, czego najlepszym dowodem są transfery takich zawodników jak Erling Haaland, Jude Bellingham czy Karim Adeyemi. Niemiecki klub konsekwentnie trzyma się swojej filozofii, która zakłada pozyskiwanie młodych oraz perspektywicznych piłkarzy za stosunkowo niewielkie kwoty. Następnie rozwija ich potencjał i sprzedaje z dużym zyskiem do największych europejskich marek.

Niewykluczone, że kolejnym ruchem w tym stylu będzie sprowadzenie Quintena Timbera z Feyenoordu Rotterdam. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, 24-letni pomocnik znalazł się wysoko na liście życzeń Borussii Dortmund.

Kontrakt ośmiokrotnego reprezentanta Holandii obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co sprawia, że już tej zimy mógłby być dostępny za około 10 milionów euro. Taka kwota uznawana jest za rynkową okazję.

Quinten Timber , którym interesują się także m.in. Manchester United, SSC Napoli czy Bayer Leverkusen, występuje w koszulce zespołu Czerwono-Biało-Czarnych od lipca 2022 roku. Wówczas trrafił na De Kuip z Utrechtu za blisko 7,5 miliona euro, a wcześniej był związany z Ajaksem Amsterdam. W obecnym sezonie środkowy pomocnik rozegrał 23 mecze, zdobył 4 bramki i zaliczył 3 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro, a co ciekawe, zdolny Holender jest bratem bliźniakiem Jurriena Timbera z Arsenalu.