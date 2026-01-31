Pululu może zastąpić reprezentanta Polski! Chce go krajowy gigant

Afimico Pululu rozgrywa ostatni sezon w Jagiellonii Białystok. Za pięć miesięcy będzie wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Jak donosi serwis Sportime.gr ten fakt chce wykorzystać Panathinaikos.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Panathinaikos chce Pululu. To on może zastąpić Świderskiego

Afimico Pululu przez ostatnie trzy sezony był gwiazdą nie tylko Jagiellonii Białystok, ale również PKO BP Ekstraklasy. Napastnik trafił do Polski latem 2023 roku na zasadzie wolnego transferu. Pozyskanie byłego piłkarza Greuther Furth okazało się strzałem w dziesiątkę. Łącznie zdobył 48 goli i zanotował 11 asyst w 116 występach. W poprzednim sezonie był królem strzelców Ligi Konferencji.

Jagiellonia chciała zatrzymać zawodnika, oferując mu nowy kontrakt. Reprezentant DR Kongo nie był jednak zainteresowany takim rozwiązaniem. 26-latek chce zmienić otoczenie, podejmując się nowego wyzwania w zupełnie innej lidze.

Na brak zainteresowania nie może narzekać. W kontekście Pululu media pisały m.in. o Sturmie Graz. Pojawiały się także doniesienia o Dynamie Kijów i Blackburn Rovers. Jeszcze wcześniej było dużo plotek o drużynie z Iranu. Natomiast w grze o podpisanie kontraktu z napastnikiem pojawił się nowy kandydat. Z informacji portalu Sportime.gr wynika, że gwiazdą Jagiellonii zainteresował się Panathinaikos. Klub z Aten szuka napastnika od nowego sezonu, ponieważ pod znakiem zapytania stoi przyszłość Karola Świderskiego.

Reprezentant Polski lada moment może opuścić Grecję, a media łączyły go nawet z Legią Warszawa. Panathinaikos jest więc zainteresowany Pululu, zwłaszcza że będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu.