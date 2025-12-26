Puchacz ujawnił, w jakim klubie mógł grać. „Miałem konkretną ofertę”

Tymoteusz Puchacz latem zmienił klub, podpisując kontrakt z azerskim Sabah FK. W rozmowie na kanale Foot Truck ujawnił, że wcześniej miał propozycje z innych drużyn. Konkretną ofertą dostał ze Słowacji.

Sean Troup / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Miałem konkretną ofertę ze Slovana Bratysława – ujawnia Puchacz

Tymoteusz Puchacz przyzwyczaił kibiców do tego, że często zmienia kluby. W poprzednim sezonie grał w dwóch drużynach: Holstein Kiel i Plymouth Argyle. Oba zespoły zakończyły rozgrywki spadkiem, więc było wiadomo, że 26-latek znowu zmieni barwy. 15-krotny reprezentant Polski długo nie mógł znaleźć nowego pracodawcy, aż w końcu na początku września podpisał kontrakt w Azerbejdżanie.

Puchacz związał się z Sabah FK roczną umową na zasadzie wypożyczenia. W nowym dla siebie otoczeniu spisuje się bardzo dobrze. Na ten moment wystąpił w 14 meczach, notując 5 asyst. W rozmowie na kanale Foot Truck ujawnił jednak, że mógł grać w innej drużynie.

– Kryzysowy moment był jak kończyło się okno transferowe. Był kryzys, zgrzytanie zębami, ciężki moment to był dla mnie. Dużo opcji się pozamykało. Nie miałem za dużego wyboru, gdzie wcześniej były propozycje, które rozważałem. Razem z agencją podjeliśmy takie decyzje, że dziś może postąpiłbym inaczej. Czy przeszarżowaliśmy? Można tak powiedzieć. Na papierze było to atrakcyjniejsze niż to, co miałem później. Czy czekałem na coś lepszego? Trochę tak, trochę nie – powiedział Tymoteusz Puchacz w rozmowie na kanale Foot Truck.

– Miałem konkretną ofertę ze Slovana Bratysława. Chciałem tam pójść, byliśmy prawie dogadani, ale jak to bywa na rynku transferowym, ktoś wyskoczył i wskoczył na moje miejsce – ujawnił.

Puchacz ma bogate CV, w którym znajdują się również takie drużyny jak FC Kaiserslautern, Panathinaikos, Trabzonspor czy Union Berlin. W Polsce grał w barwach GKS-u Katowice i Lecha Poznań.